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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Trump’ın derdi silâh satmak

13 Ekim 2018, Cumartesi
Amerikalı senatörlerin baskısı altında olan Trump, Suudi Arabistan’a silÂh satışını kısıtlamaya henüz hazır olmadığını ilÂn etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması dolayısıyla Suudi Arabistan’a silah satışını kısıtlamaya henüz hazır olmadığını ilân etti. Kaşıkçı’nın akıbetini ortaya çıkarmak istediğini söyleyen Trump, ancak silâh satışı sayesinde elde edilen gelirden ve yaratılan iş sahasından vazgeçemeyeceklerini söyledi. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada “Bu kabul edilemez” diyen Trump, “Askerî teçhizata ve diğer şeylere 110 milyar dolar harcıyorlar ki bu da iş sahası oluşturuyor” dedi. Anlaşmaların iptal edilmesi halinde Suudilerin Rusya ya da Çin’den silâh almaya başlayacağını kaydeden Trump, “İşler o noktaya gelirse, meseleyi ele almanın başka yolları var” ifadesini kullandı. 

‘120 gün içinde karar verecek’

Ancak 22 Amerikalı senatör Trump’a gönderdikleri mektupta, Cemal Kaşıkçı ile ilgili Küresel Magnitsky Yasası kapsamında resmî soruşturma başlatılmasını ve sorumlulara yaptırım uygulanmasını talep etmişlerdi. Senatörlerin mektubunda, “Beklentimiz, kararınızı verirken Suudi Arabistan hükümetinin en üst düzey yetkililerine ilişkin bilgileri de dikkate almanızdır” dendi. Yasa kapsamında Trump’ın 120 gün içinde Kongre’ye rapor sunması ve yaptırım konusunda karar vermesi gerekiyor. Magnitsky Yasası, ABD Başkanının “ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yargısız infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlâlleri” şüphesinin bulunduğu durumlarda devreye sokuluyor. 

 

Haber Merkezi

Etiketler: ABD, Trump, silah, Suudi Arabistan
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