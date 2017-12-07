Trump’ın gelişini böyle karşılamışlardı

Beyaz Saray’da sekiz yıldır oturan Demokrat Barack Obama’dan görevi devralan Cumhuriyetçi Donald Trump 20 Ocak 2017’de Kongre’de yemin ederek ABD’nin 45. Başkanı oldu.

10 Ocak’ta gerçekleşen başkanlık seçimlerini önde tamamlayan Trump, başta Kudüs’ün başkent yapılması olmak üzere birçok infial oluşturacak seçim vaadinde bulunmuştu. Trump’ın birçok probleme sebep olacağını gazetemizde ve yayınlarımızda dile getirmiştik ve yaşanan gelişmeler maalesef bizleri haklı çıkardı. Trump’ın gelişini 10 Ocak 2017 tarihli gazetemizde ‘Dünya Tedirgin’ manşetiyle bu gelişmeden endişe duyarak duyurmuştuk. Öte yandan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ının seçimi kaybetmesini büyük bir sevinçle karşılayan AKP ve iktidar yanlısı medya organları ise Trump’ın gelişini kutlayan birbirinden manidar manşetler atmışlardı. İşte o manşetlerden bazıları; Akit; Yeni Amerika, Türkiye; Dünya Ters Köşe, Yeni Şafak; Dünya Ters Köşe, Akşam; Amerika’da Trump Piyonlarda Kramp!. Haber Merkezi

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