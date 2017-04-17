Trump'tan Erdoğan'a telefon

ABD Başkanı Donald Trump referandum için Erdoğan'a tebrik telefonu açtı.

ABD Başkanı Donald Trump referandum sonucu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

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