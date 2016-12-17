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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

TSK: 13 şehit, 46 yaralımız var

17 Aralık 2016, Cumartesi 11:05
TSK: 13 kahraman personelimiz şehit oldu! 48 yaralımız var.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Kayseri'deki patlamayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir.

Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK personeline ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

DHA

Etiketler: tsk, kayseri
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  • numan

    17.12.2016 18:41:12

    bu ülkenin istihbaratı ne iş yapar.neden bu kadar şehit olurda sorumluluğu üzerine alan bir tane adam çıkmaz.Bir işi beceremeyince istifa etmek yada bizim de hatamız var demek bu kadar zor mu?Nedir bu koltuk sevdası neden kendimizi vazgeçilmez görüyoruz, oturduğumuz makamlar geçici siz ayrılmasanızda ecel bir gün kapımızı çalmayacak mı.

  • rafet aksarı

    17.12.2016 16:24:18

    Kayseri patlamasını yapanların hangi meşrepten olduğu henüz belli değil ama kim olursa olsun bu şerefsizlerin yaşam hakkı yok. Soysuzların yandaşları tek, tek tesbit edip vatandaşlıktan çıkarılmalıdır. Ülkede kontrolsüz nüfus var, kimin ne olduğu belli değil, bunun üzerine gelen göçler nüfus patlamasına sebep oldu. İşsizlik, ahlaksızlık, hırsızlık aldı başını gidiyor.

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