TSK: 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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