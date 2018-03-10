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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

TSK: 18 terörist etkisiz hale getirildi

10 Mart 2018, Cumartesi 18:18
TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Etiketler: tsk, operasyon
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