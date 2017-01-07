TSK: 21 DAEŞ teröristi öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün (6 Ocak) DAEŞ hedeflerine yapılan atışlar sonucu 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de 12 DAEŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi. Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi. AA

Okunma Sayısı: 383

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.