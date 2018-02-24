TSK: 36 günde 32 şehit, 183 yaralı

Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar 32 askerin vefat ettiğini, 183 askerin de yaralandığını duyurdu.

TSK, haftalık basın açıklamasını yayınladı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürütülen Afrin harekâtı hakkında açıklamada şu özetle ifadeler yer aldı: Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tesbit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silâhlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 kahraman silâh arkadaşımız şehit olmuş, 183 kahraman silâh arkadaşımız yaralanmıştır. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. DHA

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