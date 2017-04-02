TSK açıkladı: Şemdinli'de ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanında ele geçirilmiş olan AT4 LAV Lançerinden bir adet daha ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Şemdinli İncesu Uzuntarla mevkiinde, 3'üncü Piyade Tümeni sorumluluk sahasında, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından yürütülen ve halen devam eden operasyonlar kapsamında 31 Mart günü yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; bir tüp ve 60 kilo amonyum nitratla hazırlanmış bir EYP düzeneğinin imha edildiği kaydedildi. Ayrıca civar bölgede yapılan aramalarda ise bir roketatar mühimmatının bulunduğu belirtildi.

TSK'nın bugün meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da, güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında biri 12 kiloluk ve biri 2 kiloluk mutfak tüpüyle desteklenmiş bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.

Şırnak Silopi'de, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, bidon içerisinde toprağa gömülü 7 anti-tank mayını ele geçirildi. Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, bir adet AT4 LAV Lançeri ele geçirildi.

Hakkari merkezde, 4 adet RPG-7 roket atar mühimmatı sevk fişeği, 2 pil bloğu, çok sayıda yaşam ve muhtelif malzemeyle gıda maddesi ele geçirildi. Diyarbakır Kulp'ta, güvenlik güçlerince yapılan aramada, tespit edilen sığınak içerisinde çok sayıda yaşam ve muhtelif malzemeyle gıda maddesi ele geçirildi. Şırnak Silopi'de ise Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.