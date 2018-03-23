TSK Afrin’de 100 yağmacıyı yakaladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Direktör Yardımcısı Artyom Kojin, TSK’nın Afrin’deki yasadışı silahlı grupların suç teşkil eden eylemlerini durdurduğunu söyledi.

TSK’nın Afrin’i ele geçirmesinden sonra ÖSO’ya bağlı grupların yağma yaptığına ilişkin fotoğraflar basında yer almıştı. Sputnik’in haberine göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kojin “18 Mart’ta Afrin ele geçirildi. Kürt grupların liderleri bölge halkının akıbeti konusundaki sorumluluğunu fark ederek çatışma olmaksızın kentten çekilme kararı aldı. Suriye’deki silahlı örgütlerden kalanlar da yağma gerçekleştiriyordu. Kentteki karışıklık ancak TSK’nın kararlı eylemlerinin ardından birkaç gün sonra durdurulabildi.” Kojin, TSK’nın 100’ü aşkın yağmacıyı yakaladığını söyledi.

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