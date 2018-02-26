TSK: Afrin'de 2 bin 59 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği operasyon devam ediyor.

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar 2 bin 59 terör örgütü mensubunun etkisi hâle getirildiğini aktardı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu. AA

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