TSK: Afrin'de 2083 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesini terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlemek amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütü mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083 oldu. AA

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