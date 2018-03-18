TSK: Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. ÖSO savaşçıları, TSİ 05.00 sularında, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıkış yaptı. Yaklaşık bir saat içinde unsurlar, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayının infilak etti. İlerleyen TSK ve ÖSO unsurları ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi. Direnişle karşılaşmayan ÖSO ve TSK unsurları, 8.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı. TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor. TSK: Afrin kontrol altına alınmıştır Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınan Afrin şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri paylaşıldı. AA

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