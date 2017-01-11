TSK'da operasyon: Gözaltı sayısı 315'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Gülen Hareketi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Gülen Hareketinin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 315'e yükseldi. AA

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