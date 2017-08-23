TSK’da tartışmalı emeklilik kararları

TSK’da görevli 7 general ve amiralin son günlerde yaşanan atama krizlerinden dolayı emeklilik başvurularında bulundukları iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurdu.

MillÎ Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklamada, emeklilik başvurularının 18 Ağustos’ta onaylandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.”

10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı iddia ediliyor

Özel Kuvvetler komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürülmüştü. Aksakallı ile birlikte piyade ve komando tugay komutanları dahil 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı ve Aksakallı’nın TSK’da kalması için iknaya çalışıldığı ve şimdilik görevde kalmayı tercih ettiği de diğer iddialar olarak basına yansımıştı. Bakanlık, emeklilik işlemlerinin atamalarla ilgisi olmadığını duyurdu.

Türk askerini “makam mevki düşkünü” gibi gösterdiler

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin bazı generallere “İstifa et” diye baskı yaptığını iddia etti. “Kabine revizyonu ardından yazdığım analizde Savunma Bakanlığı’na Nurettin Canikli’ye özel bir parantez açmış Erdoğan’ın kurşun askerî olduğunu belirtip, despot kişiliğine dikkat çekip TSK üzerinde baskıların daha da artacağının altını çizmiştim” diyen Ahmet Takan’ın “Askeri konular...” başlığıyla yayımlanan (22 Ağustos 2017) yazısı şöyle: “YAŞ kararları sonrasında, Genelkurmay karargahında kararname çıkarılmadan önce Nurettin Canikli’nin 10’a yakın generale “istifa et” baskısı yaptığı konuşuluyordu. Resmî Gazete yayınlandıktan sonra askerî kaynaklarla yaptığım görüşmelerde bu baskının hâlâ devam ettiğini öğrendim. Sonuç ne olur? Bekleyip göreceğiz... Havuz ve yandaş medya ellerinde olduğu için istedikleri manipülasyonu yine yaptılar!.. Türk askerini “makam mevki düşkünü” gibi gösterip Türk milletinin taşıyıcı temel kolonuna darbe vurmaya devam ediyorlar!.. Çok yazık oluyor. Kimselere de anlatamıyoruz!..”