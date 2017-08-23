"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

TSK’da tartışmalı emeklilik kararları

23 Ağustos 2017, Çarşamba 01:21
TSK’da görevli 7 general ve amiralin son günlerde yaşanan atama krizlerinden dolayı emeklilik başvurularında bulundukları iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurdu.

MillÎ Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklamada, emeklilik başvurularının 18 Ağustos’ta onaylandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır. Yapılan değerlendirme sonucunda bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.”

10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı iddia ediliyor

Özel Kuvvetler komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürülmüştü. Aksakallı ile birlikte piyade ve komando tugay komutanları dahil 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı ve Aksakallı’nın TSK’da kalması için iknaya çalışıldığı ve şimdilik görevde kalmayı tercih ettiği de diğer iddialar olarak basına yansımıştı. Bakanlık, emeklilik işlemlerinin atamalarla ilgisi olmadığını duyurdu. 

Türk askerini “makam mevki düşkünü” gibi gösterdiler 

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin bazı generallere “İstifa et” diye baskı yaptığını iddia etti. “Kabine revizyonu ardından yazdığım analizde Savunma Bakanlığı’na Nurettin Canikli’ye özel bir parantez açmış Erdoğan’ın kurşun askerî olduğunu belirtip, despot kişiliğine dikkat çekip TSK üzerinde baskıların daha da artacağının altını çizmiştim” diyen Ahmet Takan’ın “Askeri konular...” başlığıyla yayımlanan (22 Ağustos 2017) yazısı şöyle: “YAŞ kararları sonrasında, Genelkurmay karargahında kararname çıkarılmadan önce Nurettin Canikli’nin 10’a yakın generale “istifa et” baskısı yaptığı konuşuluyordu. Resmî Gazete yayınlandıktan sonra askerî kaynaklarla yaptığım görüşmelerde bu baskının hâlâ devam ettiğini öğrendim. Sonuç ne olur? Bekleyip göreceğiz... Havuz ve yandaş medya ellerinde olduğu için istedikleri manipülasyonu yine yaptılar!.. Türk askerini “makam mevki düşkünü” gibi gösterip Türk milletinin taşıyıcı temel kolonuna darbe vurmaya devam ediyorlar!.. Çok yazık oluyor. Kimselere de anlatamıyoruz!..”

Etiketler: tsk, genelkurmay
Okunma Sayısı: 3528
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.