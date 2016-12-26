TSK'dan ayrılan pilotlara yeniden dönüş yolu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 29 Ekim 2016'dan önce ayrılan pilotların yeniden istihdamı için başvurular, 6 Ocak’a kadar yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda, 29 Ekim 2016'dan önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ve ticari ya da havayolu nakliye pilotu lisansı ile en az bin saat pilot uçuşu olan subaylardan istekli olanlar, TSK'da pilot olarak görevlendirilebilecek.

Adaylar başvurularını, 6 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek.

Uçuş için gerekli şartları sağlayan ve başvuruları uygun görülen adayların atamaları, ilgili Kuvvet Komutanı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla yapılacak.

Başvuru kılavuzuna bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.