TSK'dan hastane bombalama açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiğinin altı çizilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır." bilgisi paylaşıldı. AA

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