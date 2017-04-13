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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

13 Nisan 2017, Perşembe 14:36
Genelkurmay Başkanlığınca, çeşitli illerde yürütülen operasyonlarda aralarında roketatar, piyade tüfeği, patlayıcı ve uyuşturucu madde ile çok sayıda muhtelif malzemesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen yurt içi olaylara yer verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 238 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, av tüfeği, 45 av tüfeği fişeği, 2 kilogram 572 gram kubar esrar, 832 kilogram toz esrar ve çok miktarda yaşam malzemesine el konuldu.

Mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkari Yüksekova'da yürütülen arazi aramasında, mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl Kiğı ilçesinde bir sığınakta, 350 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis Hizan'da, arazi aramasında toprağa gömülü kaleşnikof piyade tüfeği, 50 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış iki el yapımı patlayıcı, iki telsiz ve muhtelif malzeme bulundu.

Mardin'de 150 kilogram amonyum nitrat, 250 gram C-4 patlayıcı ele geçirildi

Mardin Mazıdağı'nda tespit edilen iki sığınakta, 150 kilogram amonyum nitrat, 250 gram C-4 patlayıcı, bir el yapımı patlayıcı devresi, iki mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı malzemeleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl Genç'te, sığınak içinde, 150 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.

Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda icra edilen arazi aramasında da bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 742 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.

AA

Etiketler: tsk, genelkurmay, operasyon
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