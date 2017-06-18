TSK'dan operasyonlar hakkında açıklama

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün PKK'lı 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, bugün PKK'lı 16 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröristlerden birinin Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, birinin ise Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde öldürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Hakkari/Şemdinli’de çıkan çatışma sonucu bir bölücü terör örgütü mensubu, Diyarbakır/Lice’de ise bir bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere, gün içerisinde toplam 16 BTÖ mensubu etkisizhale getirilmiştir."
DHA