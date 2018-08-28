TSK'dan Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Reyhanlı'da konuşlanan komando birliğine sabah saatlerinde komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Reyhanlı'da konuşlu komando birliği sabah saatlerinde Suriye sınırındaki birliklere hareket etti. Altı araçlık komando birliğini taşıyan konvoyun sınır karakollarına sevk edildiği öğrenildi. AA

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