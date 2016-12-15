TSK: El Bab'da 4 IŞİD hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü IŞİD'e ait dört hedef imha edildi.

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