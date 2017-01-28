TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158 günlük bilançosunu açıkladı

Suriye'de 5 ayı aşkın süreden bu yana devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2 bin 156'sı DEAŞ'lı, 321'i PKK/PYD'li olmak üzere toplam 2 bin 477 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 228 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi. Harekat kapsamında bugüne kadar bin 880 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. 9 Aralık'ta başlatılan El Bab Harekatı kapsamında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı, kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri ise kontrol altına alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 864'ü ölü 2 bin 156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü 321 PKK/PYD mensubu toplam 2 bin 477 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından 1332 hedef imha edilirken, tespit edilen 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın ise kontrollü imha olarak edildi. DHA

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