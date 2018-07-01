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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

TSK'nın pilot açığı kapanıyor

01 Temmuz 2018, Pazar 11:20
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilotun ihraç edildiği TSK'da açığın giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilot ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pilot açığının giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca pilot açığının giderilmesine yönelik hemen harekete geçildi. Bu kapsamda ilk olarak pilotların özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken, mecburi hizmet süresi 14,5 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Bu sayede emeklilik veya istifa gibi gerekçelerle daha fazla pilotun ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Çeşitli nedenlerle TSK'dan ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. Böylelikle aralarında muharip sınıftakiler de olmak üzere 70'e yakın pilotun "yuvaya" dönüşü sağlandı.

Yer sınıfındakilere pilot olma imkanı

Pilot açığının karşılanmasına yönelik yapılan bir diğer yasal düzenleme ise üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da istihdamına imkan verilmesi oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında yer sınıfında görev yapan ve gerekli şartlı taşıyan personele de pilot olma hakkı tanındı. Bu kapsamda 50 pilot yetiştirildi, 200'e yakınının eğitimi devam ediyor.

Kriz veya harekat kaynaklı ihtiyaç durumlarında, pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi maksadıyla ihtiyat pilot uygulamasına geçildi. 

Hava Harp Okuluna öğrenci alımı

Pilot açığının karşılanması için Hava Harp Okulunda sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı.

Hava Harp Okulunun tüm sınıflarında toplam bine yakın öğrencinin eğitimi devam ediyor. 18 yıllık mecburi hizmet süresini tamamlamadan ayrılan pilotların ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde görevlendirilmek üzere yeniden subay nasbedilmesine yönelik yasal düzenleme yapıldı. Bu kapsamda muharip ve diğer uçaklar için 100'den fazla personel yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığında istihdam edilmeye başladı.

 

AA

Etiketler: TSK, pilot, uçak, hava, ihraç
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