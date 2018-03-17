TSK o hastanenin görüntülerini paylaştı

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesine ait 17 Mart saat 09.43 tarihli görüntüleri paylaştı.

TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, hastanede bulunan donanım ve malzemelerin teröristler tarafından söküldüğü, kullanılmaz hale getirildiği, bu tür olayların ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür olaylar terör örgütleri tarafından TSK hakkında olumsuz bir algı yaratılmak amacıyla planlı bir şekilde yapılmaktadır.

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