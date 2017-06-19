TSK: PKK Azez ve Mare'de sivillere saldırdı

​TSK'dan yapılan açıklamada, PKK/PYD terör örgütünün Suriye'nin Azez ve Mare'ye kasabasına saldırı düzenlediği, saldırıda sivillerin hedef alındığı duyuruldu.

TSK, terör örgütü PKK/PYD'nin Azez ve Mare bölgesine topçu saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırıda sivillerin de hedef olduğunu duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Afrin ve Tel Rıfat Bölgelerinde bulunan PKK/PYD Terör Örgütü mensupları tarafından, 19 Haziran 2017 tarihinde, sabah saatlerinde, Azez ve Mare yerleşim yerlerine yönelik olarak yoğun biçimde topçu saldırısı gerçekleştirilmiştir. Açıkça, bilerek ve isteyerek sivillerin hedef alındığı anlaşılan saldırı esnasında, Mare Şehir Merkezine isabet eden 8 adet topçu atışı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştır. Yaralı siviller, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır. "

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