TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe sınırları içerisine girdi

Anadolu Ajansı (AA), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in ilçe sınırları içerisine girdiğini duyurdu.

AA, 20 Ocak'tan beri Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilçe sınırları içerisinden girildiğini duyurdu. Habere göre Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri, YPG'nin elinden alındı. AA'nın haberinin devamında özetle şu bilgiler yer aldı: TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG'nin bulunduğu Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 159 bölgeyi ele geçirdi. YPG'nin yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Ayrıca TSK ve ÖSO'un Afrin'in Büyük Halobu köyünü ele geçirerek, Afrin ile Azez'e su sağlayan barajı kontrol altına aldığı ifade edildi.

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