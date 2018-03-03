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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

TSK ve ÖSO Raco'yu ele geçirdi

03 Mart 2018, Cumartesi 11:00
TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in stratejik öneme sahip Raco belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı. Belde merkezinde direnmeye çalışan az sayıdaki teröristle çatışmalar sürüyor.

Raco'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Raco belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.

Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ, şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı.

ÖSO unsurları ele geçirdikleri belde merkezinin büyük bölümünü kontrollerine alırken, az sayıdaki noktada direnmeye çalışan kadın teröristlerle yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Belde merkezinde mayın arama ve temizleme çalışmaları da sürüyor.

Stratejik önem sahip Raco belde merkezinin alınmasıyla ele geçirilen belde merkezi sayısı 2 oldu. 

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 93'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 123 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Raco köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Raco belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

AA

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