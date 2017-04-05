Tufan Ergüder ile 4 kişi hakkında yakalama kararı

Gülen Hareketinin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla aralarında firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ile 4 kişi hakkında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

AA

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