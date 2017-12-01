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1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

TÜİK, 2016 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı

01 Aralık 2017, Cuma 12:00
Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 200 bin 727'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2016 itibarıyla ceza infaz kurumundaki kişi sayısı, 2015'in aynı tarihine göre yüzde 13,2 artışla 200 bin 727 oldu. Bunların yüzde 63,8'i hükümlüler, yüzde 36,2'si tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında kalanların yüzde 95,8'ini erkekler, yüzde 4,2'sini kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2012'de 181 olurken, 2016'da 251'e ulaştı. Buna karşılık geçen yıl, 12 ve daha yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 311'i ceza infaz kurumunda yer aldı.

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş-çıkış kaydı dikkate alındığında, geçen yıl ceza infaz kurumlarına 187 bin 730 hükümlünün giriş, 198 bin 832 hükümlünün buralardan çıkış kaydı gerçekleştirildi. 

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde girişi esnasında çocuk yaşta (12-17 yaş grubu) bulunanların sayısı 982 iken suç işlediği anda çocuk olanların sayısı ise 9 bin 201 oldu.

En çok işlenen suç hırsızlık

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerden yüzde 16,9'unun hırsızlık, yüzde 12,6'sının yaralama, yüzde 9,3'ünün İcra İflas Kanunu'na muhalefet, yüzde 7,7'sinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti, yüzde 4'ünün öldürme suçu işlediği tespit edildi.

İşlenen suça göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 40,1'i ilköğretim, yüzde 20,8'i ilkokul, yüzde 13,7'si lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerden oluştu.

AA

Etiketler: tüik, ceza, infaz
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