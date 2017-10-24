Tüm belediyelere müfettiş gönderilecek

AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm belediyelere müfettiş atanacağını ve yanlış yapan kim varsa gerekenin yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün basına kapalı yapılan AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, yerel yönetimlerle ilgili önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Toplantıda, ilçe teşkilat başkanları ve bazı ilçe belediye başkanlarının yaşadığı sıkıntıları dinleyen Erdoğan'ın, özellikle 2019 yerel seçimlerine vurgu yaptığı öğrenildi.

"İŞİMİZ ZOR, ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan'ın, "Arkadaşlar, 2019 seçimlerine odaklanmamız lazım. Bireysel çekişmeleri bir tarafa bırakacağız, ne yapacaksak elbirliği ile birlikte yapacağız. Artık işimiz eskisi gibi kolay değil. 2019 yerel seçimlerinden başlayarak önemli bir seçim sürecine gireceğiz. İşimiz zor. Çok ciddi şekilde çalışacağız. Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmalı. Sadece hizmet odaklı değil, birebir vatandaşın kapısına gidelim. Bireysel taleplere de odaklanalım. Vatandaşın gönlüne dokunacak şekilde çalışacağız" dediği kaydedildi.

İSTİFA ETMEYEN BAŞKANLAR PARTİYE ZARAR VERİYOR

İstişare toplantısında bazı milletvekilleri, istifası istenen belediye başkanlarının henüz harekete geçmemiş olmalarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanının ve parti yönetiminin istifalar konusunda gerekeni söylemesine rağmen, henüz bu konuda adım atmayan isimlerin, 'Partiye zarar verdiği' değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda söz alanlar, "Madem istifa yönünde partinin bir kararı var. Bunu bir an önce hayata geçirmeleri lazım" görüşünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da istifası istenen isimler konusunda, "Ben gerekeni söyledim. İstifaları yapılan istişareler sonucunda uygun bulundu. Söyleyeceğimizi de söyledik. Bu saatten sonra, ne gerekiyorsa o yapılır" dediği belirtildi.

"BELEDİYELERE MÜFETTİŞ ATANACAK, YANLIŞ YAPANA AF YOK"

Erdoğan, iktidar- muhalefet ayırmadan, özellikle imar uygulamaları, belediyelere aktarılan payların kullanımı gibi konularda İçişleri Bakanlığının kısa süre içinde müfettiş görevlendirerek inceleme ve denetim başlatacağını da kaydetti. Erdoğan, belediyeler konusunda gelen tüm şikâyetlerin dikkate alınacağını belirterek "Yasalara uymayan, yanlış yapan kim varsa gereken yapılacak. Bunlara müsaade etmeyiz" diye konuştu. (Kaynak: Türkiye)