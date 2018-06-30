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30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

''Tüm musibetler karşısında sadece Allah'a inanacaksın''

30 Haziran 2018, Cumartesi 12:57
Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında vefat etti. Çok değerli çalışmalarıyla çok sayıda gence örnek olan Fuat Sezgin ile ilgili daha önceden Yeni Asya'da yayınlanan bazı haber ve röportajları istifadenize sunuyoruz.

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'Benim hayatımın sırrı budur'

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Sezgin, "Eğer arkanızda inancınız varsa o sizi yapıcı olmaya itiyorsa çok şeyler başarırsınız. Benim hayatımın sırrı budur." dedi.

 

"Tüm musibetler karşısında Allah'a inanacaksın"

Bir valizle gitmek zorunda kaldığı yurt dışında, aynı alanda çalışan oryantalistlerin kıskançlıkları ile karşı karşıya kaldığını ancak yaşadığı zorluklar karşısında asla pes etmediğini dile getiren Prof. Dr. Sezgin, "Ben şuna inanmıştım artık. Tüm musibetler karşısında sadece Allah'a inanacaksın, başka hiçbir şeye değil." dedi.

Devamını Okumak Tıklayınız:

Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Sezgin: Benim hayatımın sırrı budur

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Konuyla ilgili benzer haberler:

Bilimlerin temeli İslamî bilimlerdir

Dünyaca ünlü araştırmacımız Prof. Dr. Fuat Sezgin, üniversite yıllarında hocası olan Alman oryantalist Hellmut Ritter’in, “Bilimlerin temeli İslâm bilimlerine dayanır” sözüyle şu anda içinde bulunduğu alana yöneldiğini anlattı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bilimlerin-temeli-islami-bilimlerdir_149987

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“Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarından etkilendim”

İngiltere Manchester’ın 2005-2006 yıllarında en genç ve ilk Müslüman İl Meclis Başkanı olarak seçilen Pakistan asıllı Afzal Han, Prof. Dr. Fuat Sezgin İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/prof-dr-fuat-sezgin-in-calismalarindan-etkilendim_125785

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Etiketler: fuat sezgin
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