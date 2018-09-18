Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi, kentte gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi, kentte gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında gündüz gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bugün İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda, Tunceli merkez kırsalında 4, gece Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist olmak üzere toplamda 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgemizde operasyonlar devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. AA

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