Tunceli'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Tunceli Nazımiye kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede, teröristlere yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi. DHA

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