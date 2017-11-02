Tunceli'de çatışma: 5 PKK'lı öldürüldü

Tunceli'Nin Nazımiye İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri çatışmaya giren PKK'lı 5 terörist ölü ele geçirildi.
Tunceli Valiliği bugün, Nazımiye İlçesi kırsal kesiminde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "Yapılan operasyonda; terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
DHA