Tunceli'de çatışma!

Tunceli'nin Pülümür İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı.

Pülümür İlçesi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye olarak Özel Harekat timleri sevk edildi. PKK’lıların kaçtığı bölge, Kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınırken, operasyonların devam ettiği bildirildi. DHA

Okunma Sayısı: 721

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.