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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Tunceli'de PKK'ya operasyon

04 Nisan 2017, Salı 17:32
TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli jandarma özel harekat taburu, kış üstlenmesinden çıkan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.

Güvenlik birimlerinin yaptığı istihbarat ve saha çalışmaları ile insansız hava araçlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen PKK hedeflerine ani operasyonlar düzenleniyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, her türlü terör olayı ve arazi şartlarına göre eğitimli, jandarma özel harekat timlerinden oluşan bir tabur askerin dün PKK'lılara yönelik başlattığı operasyon bu gün de sürdürüldü. Bahar mevsiminin gelmesi ile eylem hazırlığında olan PKK'lılara yönelik dün sabah saatlerinde, Tunceli merkez Kutuderesi Vadisi ve çevresindeki bölgelerde silahlı bir terörist grubunun hareket ettiği istihbaratı üzerine bölgeye operasyon yapıldı. 2 saat içinde jandarma özel harekat timlerinden oluşan bir tabur asker, helikopterlerle bölgeye indirildi. PKK'lı teröristlerin, bunun üzerine sarp alanlardaki sığınaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. Operasyon bölgesinde yapılan arazi aramalarında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. PKK'lı teröristler kendilerini takip eden askerlerin geçeceği mühtemel güzergahtaki 2 noktaya da mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladı. Tuzakları farkeden güvenlik görevlileri, bu tuzakları kontrollü imha ederek, teröristleri takibe devam etti. Kutuderesi bölgesinde yapılan operasyon ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca il mekezimize bağlı Kutuderesi bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında terör örgütü mensupların patika yola döşediği bir adet basma düzenekli mayın, bir adet el bombası ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunarak, uzman ekipler tarafından bulundukları noktada patlatılarak etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar kapsamında tespit edilen sığanaklar içinde ayrıca 4 adet akü, 8 adet büyük mutfak tüpü, 5 adet küçük mutfak tüpü 1 adet jeneratör, 13 adet boş bidan, 3 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası ve çok miktarde yaşam malzemesi ele geçirilmiş ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talmimatı ile olay yerinde imha edilmiş bölgedeki operasyonlara devam edilmektir." 

Nazimiye İlçesi'ne bağlı Dokuzkaya Vadisi içinde bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine bugün sabah saat 07.00'da şok operasyon düzenlendi. Çok sayıda Sikorsky helikopteri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat birliği, Dokuzkaya Vadisi'nin bütün stratejik bölgelerine indirildi. Bölgeyi tamamen çember içine alan jandarma özel harekat timleri, vadinin derinliklerine doğru inerek operasyon başlattı. Bölgede hala arama tarama faaliyeti devam ederken, PKK'ya ait çok sayıda sığınak ve barınağının tespit edildiği ve bu mağaralara girilmeye çalışıldığı belirtildi.

DHA

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