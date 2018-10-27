Tunceli'den acı haber

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen bir askerin şehit olduğu, bir askerin de tedavi altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.

2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.