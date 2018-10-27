Tunceli şehitleri memleketlerine uğurlandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 asker için Elazığ'da tören düzenlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, olumsuz hava koşullarından etkilenerek hipotermi tanısıyla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ve Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in cenazeleri törenin yapıldığı Elazığ Havalimanı'na getirildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, havanın kısmen düzelmesiyle operasyon bölgesindeki timin kent merkezine getirildiğini ve soğuktan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 kahraman askerin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını kaydeden Sonel, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Vali Sonel, şöyle konuştu: "Hem yurt içinde hem yurt dışında, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde ve Tunceli'de teröristle mücadelede destanlar yazıldı. Hakikaten kahramanlarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerlerimiz bu hain teröristlerin tek tek üstesinden geliyor. Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak üzerindeki rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız kolay kazanılmadı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı." Sonel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından edilen duanın ardından, şehitlerin cenazeleri Mersin'e uğurlandı. AA

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