TÜPRAŞ patlamasını TAK üstlendi

TAK, 4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ'taki patlamayı üstlendiğini açıkladı. TÜPRAŞ'taki patlamaya ilişkin bilirkişi raporu dün tamamlanmıştı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 işçinin öldüğü, 2 işçinin de yaralandığı TÜPRAŞ patlamasını, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi. TAK, yetkililer tarafından yapılan ‘kaza ve gaz sıkışması gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, eylemi kendilerinin üstlendiğini açıkladı. Tüpraş'taki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda Tüpraş asli kusurlu bulunmuştu.

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