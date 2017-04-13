Tüpraş'ta işçiler eylemlerini sürdürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin eylemleri sürüyor. İşçiler yaklaşık 4 saat işyerine girmeyerek eylem yaptı.

Tüpraş'ta 2017-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18 Ocak tarihinde başladı. İşveren ile Petrol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. Bir süredir iş bırakma eylemleri yapan işçiler, bugün de eylemlerine devam etti. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler sabah işbaşı yapmadı. İşçiler Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin önünde toplanırken, sendika yetkilileri konuşma yaptı. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler saat 11.45'de içeri girerken, alkışlarla protestoda bulunarak, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı. Gündüz vardiyasında çalışan işçilerin işyerine girmesiyle gece vardiyasında çalışan işçiler ise mesailerini bitirdi. DHA

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