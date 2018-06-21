Turgut Kazan’dan YSK’ya uyarı

Eski İstanbul Barosu Başkanı, avukat Turgut Kazan, 24 Haziran 2018’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptı.

55 yıllık hukukçu, “Temel kuralın uygulanmasını sağlamak ve mühürsüz oy kullanımını önleyebilmek için, cezai sorumluluklarını da hatırlatarak, sandık başkan ve üyelerini uyarmak, YSK’nın görevi olmalıdır” dedi.

T’24’te yer alan habere göre Kazan, “2017 referandumundaki mühürsüz oy sorununun bir kez daha yaşanmaması için, sandık kurulu başkan ve üyelerinin uyarılmasına karar verilmesi isteğinden ibarettir” konulu başvurusunda şunları kaydetti; “(…) yine 2017 referandumundaki yolun izleneceği kuşkusu doğuyor. Oysa, mevcut yasal kurallar ve AYM’nin iptal isteğini red kararındaki gerekçeye göre, YSK yasal mühürleme görevi için, sandık kurullarını mutlaka uyarmalıdır. Çünkü, AYM kararında belirtildiği gibi, “mühürleme biçimindeki kanuni sorumluluğu yerine getirmeyen (sandık kurulu başkan ve üyelerinin) cezai sorumluluğu devam etmektedir.” Durum bu olunca, temel kuralın uygulanmasını sağlamak ve mühürsüz oy kullanımını önleyebilmek için, cezai sorumluluklarını da hatırlatarak, sandık başkan ve üyelerini uyarmak, YSK’nın görevi olmalıdır. Bu nedenle ve ivedilikle, gerekli uyarının yapılmasını diliyor, durumu takdirlerinize sunuyorum.”