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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Türk Akımı'nda sürpriz gelişme

14 Aralık 2017, Perşembe 09:39
Enerji projesi Türk Akımı’nda, daha önce belirlenen güzergâh değişti. Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek hat, Yunanistan yerine Bulgaristan’a giriş yapacak.

Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yürütülen en önemli enerji projesi olarak öne çıkan Türk Akımı’nda, boru hattının Avrupa güzergâhı konusunda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Hattın, Trakya’dan Yunanistan’a ve Avrupa’ya uzanması öngörülüyordu, fakat güzergâh konusunda önemli bir makas değişikliği gündeme geldi. Buna göre hat, Türkiye’den çıktıktan sonra Yunanistan yerine Bulgaristan’a giriş yapacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre sonrasında da Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avrupa’nın kalbi Avusturya’ya ulaşacak.

Bulgaristan'la temas

Ankara’da enerji koridorlarında da konuşulan bu konunun, en üst düzeyde Bulgaristan yönetimi ile de paylaşıldığı kaydedildi. Bulgaristan’ın da hazırlıklara başladığı belirtildi. Kaynaklar, Rusya’nın her yıl özellikle kış mevsimlerinde uluslararası boru hattına müdahale ederek “gaz aşırması” nedeniyle Ukrayna’yı by-pass etmek için Türk Akımı’nın inşa edildiğini belirterek “Türkiye, Rusya’dan halen Batı Hattı olarak adlandırılan Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan güzergâhından gaz alıyor. Türk Akımı ile Ukrayna bypass edilecek. Türk Akımı’nda Bulgaristan hattının tercih edilmesiyle mevcut boru hattı tersine işleyecektir. Mevcut Bulgaristan, Romanya hattına Macaristan ve sonra Avusturya eklenecektir” dedi.

Kaynaklar, bu yönde atılacak bir adımın, karaya yapılacak boru hattının milyonlarca dolarlık yatırım maliyetini de ortadan kaldıracağına işaret etti.

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