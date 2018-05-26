'Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmamaktadır'

Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın terör yandaşlarının katıldığı mitinge izin vermesini şiddetle kınayarak bunun ikiyüzlü bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, üçüncü ülke siyasetçilerinin buradaki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar aldığı hatırlatılarak, Türkiye'nin, demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığı vurgulandı. Açıklamada, bunun yanı sıra, Türk hükümeti yetkililerince, bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı ancak getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanması beklentisinin Alman makamlarına iletildiği kaydedildi. Türkiye'den bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde, Alman makamlarına bu hususun hatırlatıldığı ve gerekli uyarılarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bütün bunlara rağmen bugün Almanya'nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK'nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standardın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır." AA

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