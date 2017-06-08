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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Türk askeri Katar’a gidecek

08 Haziran 2017, Perşembe 20:24
TBMM’de Katar’da Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmalara ilişkin yasa kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda AKP, Katar ile ilgili anlaşmaların öncelikli olarak görüşülmesi için grup önerisi verdi. Önerinin kabul edilmesi ile söz konusu anlaşmalara ilişkin tasarılar gündemin ön sıralarına çekilerek görüşüldü. 

Görüşmelerde muhalefet partileri, hükümete izlenen dış politika ve Katar krizine yönelik politikalar konusunda uyarılarda bulundular. CHP ve HDP’nin itirazlarına rağmen AKP’lilerin oyları ile ‘Türkiye Cumhuriyete Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Katar Devleti Hükümete Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ TBMM’de kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Katar’da TSK unsurlarının konuşturulmasını içeren anlaşmanın oylamasına 272 milletvekili katıldı. Anlaşmaya 240 milletvekili kabul, 32 milletvekili de ret oyu verdi.

Etiketler: türkiye, katar, asker
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