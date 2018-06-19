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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

"Türk askerinin Menbiç'e girdiği haberleri doğru değildir"

19 Haziran 2018, Salı 19:37
Türk askerinin dün Menbiç sınırında devriye atmasıyla Türk askerinin Menbiç'e gireceği yorumları yapılırken, DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, Türk askerinin Menbiç'e girmeyeceğini belirterek, Türk askerinin sadece Menbiç sınırının Cerablus tarafında devriye yapacağını söyledi.

Türk askeri ABD ile yapılan anlaşma kapsamında dün ilk kez Menbiç sınırında devriye yaptı. Türk askerleri daha önce Menbiç ile Cerablus sınırı olan Sacur Çayına 5 kilometre uzaklıkta konuşlanmıştı. Askerler artık Sacur Çayı bölgesinde konuşlanarak, Menbiç sınırında devriye turları atıyor. 

Türk askerinin Menbiç sınırında konuşlanması ve devriye turu atması Türk askerinin Menbiç'e de gireceği ve ABD askerleriyle ortak devriyeler yapacağı yorumları yapılıyor ancak Menbiç Askeri Meclisi yetkilileri bunu yalanlıyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi'nin Komutanı Xelil Bozi, Türk askerinin Menbiç'e girmeyeceğini belirterek, "Türk askerinin Menbiç'e gireceği ve Menbiç'e girdiği haberleri doğru değildir. Türk askeri bizim alana girmemiştir" dedi.

 

'BİR TÜRK ASKERİ DAHİ GİRMEMİŞTİR'

Menbiç'e 'bir Türk askerinin dahi girmediğini' belirten Bozi, "Biz hiçbir zaman Türk askerinin Menbiç'e girmesini kabul etmeyiz. Türk askeri sadece Menbiç sınırında, yani ÖSO'nun olduğu Cerablus tarafında devriye yapıyor. Bizim tarafta ise koalisyon askerleri tur atıyor. ABD ile Türkiye anlaşma kapsamında Türk askeri ÖSO'nun olduğu alanın sınırında devriye turu atacak, koalisyon askerleri ise bizim olduğumuz alanda devriye turu atacak" dedi.

2012 yılında ÖSO'nun, 2014 yılında ise IŞİD'in eline geçen Halep'e bağlı Menbiç kenti, 12 Ağustos' 2016'da Demokratik Suriye Güçleri tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobane'ye 65, batıda ise El Bab'a 45 kilo metre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, Menbiç, ABD, DSG
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