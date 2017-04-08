Türk halkı savaş istemiyor

ABD’nin Suriye’de bir hava üssünü vurmasının ardından Twitter’da başlatılan ‘#SavaşaHayır’ kampanyası, TT’de 1. sıraya yükseldi.

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları, #SavaşaHayır etiketini TT yaptı. Saldırının ardından Ankara’dan ilk açıklamayı yapan Numan Kurtulmuş, “Bunu olumlu karşılıyoruz, ama bunun sonunun gelmesinin ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “ABD’nin müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm bu destek açıklamalara rağmen Türk kamuoyu #SavaşaHayır etiketini 1. sıraya taşıdı, konuya ilişkin 16 binden fazla tweet atıldı.

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