Türk Kızılayı Derneği'nden 'kayyum' açıklaması

Türk Kızılayı Derneğinden, "Kızılay, yerel mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek." açıklaması yapıldı.
Türk Kızılayı Derneğinden yapılan açıklamada, "Milletimiz ve tüm mazlumlar müsterih olsun, Kızılay’ın faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kızılay, yerel mahkemenin kayyum eliyle olağanüstü genel kurula götürülme kararına üst mahkemeler nezdinde itiraz edecek."
AA