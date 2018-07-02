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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türk Tabipler Birliği Alaattin Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceleme kararı aldı

02 Temmuz 2018, Pazartesi 08:47
Türk Tabipler Birliği, organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü bulunan Alaattin Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceleme kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretiyle gündeme gelen, en son olarak Karar yazarlarını tehdit eden Çakıcı'ya, tedavisinin sürdüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı. Raporda, "Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir" denildi.

Türk Tabipler Birliği, bu raporu inceleme kararı aldı. TTB yönetimi, Çakıcı’nın raporunun doğruluğuna ilişkin Kırıkkale Tabipler Birliği’nden bilgi istedi. 

Hürriyet'in haberine göre, İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinde 401’i ağır 1154 hasta mahkûm bulunduğunu anımsatarak, “Alaattin Çakıcı hasta olabilir. Ancak ona tanınan hakların diğer hasta mahkûmlara da tanınması gerekir” dedi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Bahçeli, Kırıkkale, Çakıcı, hastane, TTB
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  • HÜSEYİN İLHAN

    2.7.2018 08:56:20

    Nice masum hasta hakkından yararlandırılmazken MAFYA-TEHDİT ve nice haksızık yapan bir suçluya hemde içeride iken hala tehditler savurması sübut emiş iken hasta hakkı denilerek İMTİYAZ TANINMASI yeni bir ADALETSİZLİKTİR. 28 ŞUBAT SUÇLULARINA HAPİS CEZASI VERİP TATBİK ETMEYENLERİN yaptıklarına bakarak bunu anlamakta zorlanmıyorum.28 ŞUBAT MAĞDURLARI 20 Yıla yakındır hala içeride haksızca mağdur edilirken tüm bunların olması garip gelmiyor.

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