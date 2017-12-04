Türk Telekom'u işgal davasında istenen cezalar belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının kontrol altına alınmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 28 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

AA

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