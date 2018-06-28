Türk ve Alman İnterpol birimleri beraber çalışarak dolandırıcılığı önledi

Türk ve Alman Interpol biriminin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, savcılık çalışanı olarak tanıtarak Almanya'daki kişilerden posta yoluyla para talep eden şüpheliler tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Interpol Europol Daire Başkanlığının Almanya Interpol birimiyle yaptığı ortak çalışmalarda kendilerini savcılık çalışanı olarak tanıtarak Almanya'daki kişilerden posta yoluyla para talep eden şüphelilerin Antalya’da olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İnterpol Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, Alman vatandaşın Türkiye'ye posta yoluyla gönderdiği paraya Cumhuriyet Savcılığınca el konuldu.

El konulan paralar, mağdura iletilmesi amacıyla Almanya Polis İrtibat Görevlisine elden teslim edildi.