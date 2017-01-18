Reuters'ın Interfax'a dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus jetleri Halep'teki IŞİD hedeflerini vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'te birlikte IŞİD hedeflerini vurduğunu duyurdu. Reuters'ın Interfax'a dayandırdığı haberine göre Türk ve Rus jetleri Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü IŞİD'e karşı ortak operasyon başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de IŞİD unsurlarına yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi. Rudskoy, Suriye'nin onayıyla düzenlenen operasyona Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağının, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağının katıldığını belirtti. 'EL BAB'DA IŞİD'E AİT 36 NOKTA VURULDU' El Bab'daki operasyonda Rus ve Türk savaş uçaklarının IŞİD'e ait 36 noktayı vurduğunu kaydeden Rudskoy, vurulan hedeflerin tamamının Genelkurmay Başkanlıkları ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından önceden belirlendiğinin altını çizdi.

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